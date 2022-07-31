Наші захисники показали ефектні кадри бойової роботи українського ЗРК "Бук-М1 по російському розвідувальному безпілотнику типу "Птеро" та подальшому його знищенню.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних Сил.
Як заявили в публікації, БПЛА противника мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ. Візуально він має схожість з "Орлан-10".
Цьогоріч знову соняшники пахнуть війною, але так надихають на Перемогу своєю красою - підписали відео захисники.
Про ЗРК "Бук"
Це багатофункціональний високомобільний ЗРК середньої дальності, насамперед призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів.
Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об’єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій (центрів) при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО.
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