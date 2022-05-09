У понеділок, 9 травня, українські військові з угруповання "Схід" знищили до 250 російських окупантів і багато ворожої техніки.
Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" в Facebook.
"Сьогодні, 9 травня, в районі відповідальності ОТГ "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено особового складу до 250 осіб", - йдеться в повідомленні.
Також ліквідовано: 13 ворожих танків, 1 БТР, 10 БМП, 1 САУ, 2 міномети, 1 БПЛА і 6 АТТ (артилерійські тягачі).
Раніше повідомлялося, що в РФ убитих військових записують як зниклих без вісти, щоб не виплачувати компенсацію.
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