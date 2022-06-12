Ключову роль зіграло два фактори, один з яких повинен стати предметом широкого розслідування.

Російським військам вдалося швидко захопили Херсон на початку повномасштабного вторгнення через зняття мінних полів. Відповідального за цей наказ необхідно встановити та покарати.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Важливу роль в окупації Херсону та частини області зіграла й чисельна перевага російських окупантів - їх було набагато більше, ніж українських захисників.

"Там була у нас артилерійська бригада та механізована бригада. Вони дали бій, але сили противника були набагато більшими. Я думаю, що фактор раптовості та фактор масованості вогневого удару зіграв свою роль", – сказав Жданов.

За даними експерта, на Херсонщині точно були мінні поля. Однак на час повномасштабного вторгнення їх прибрали. На його переконання, цей процес необхідно розслідувати.

"Що стосується інженерних та мінно-вибухових бар'єрів, думаю, що тут треба проводити розслідування, причому цілком можливо, що навіть на рівні парламентської комісії. Чому і хто дав команду на зняття всіх цих інженерних та мінно-вибухових загороджень", – додав він.

Раніше Жданов прогнозував, що війна з Росією може затягнутися до зими, в такому випадку існує ризик заморожування конфлікту. На сьогодні це один з песимістичних варіантів.

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