Російським військам вдалося швидко захопили Херсон на початку повномасштабного вторгнення через зняття мінних полів. Відповідального за цей наказ необхідно встановити та покарати.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Важливу роль в окупації Херсону та частини області зіграла й чисельна перевага російських окупантів - їх було набагато більше, ніж українських захисників.
"Там була у нас артилерійська бригада та механізована бригада. Вони дали бій, але сили противника були набагато більшими. Я думаю, що фактор раптовості та фактор масованості вогневого удару зіграв свою роль", – сказав Жданов.
За даними експерта, на Херсонщині точно були мінні поля. Однак на час повномасштабного вторгнення їх прибрали. На його переконання, цей процес необхідно розслідувати.
"Що стосується інженерних та мінно-вибухових бар'єрів, думаю, що тут треба проводити розслідування, причому цілком можливо, що навіть на рівні парламентської комісії. Чому і хто дав команду на зняття всіх цих інженерних та мінно-вибухових загороджень", – додав він.
Раніше Жданов прогнозував, що війна з Росією може затягнутися до зими, в такому випадку існує ризик заморожування конфлікту. На сьогодні це один з песимістичних варіантів.