Військовий зазначив, що Україна, на жаль, не може знищувати російську авіацію на території Білорусі.

Збивати російські літаки в повітряному просторі Білорусі Україні не дозволяють потужності засобів ППО.

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінг.

"На жаль, ми не можемо її знищувати (російську авіацію, - ред.) на території Білорусі. Це занадто далеко, щоб ми могли її дістати. Російська авіація працює навколо України, в такій підкові, від Білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між зміїним і Севастополем вони знаходяться постійно, 24 на 7, в режимі постійного патрулювання", – розповів він.

За словами Ігната, вони (РФ - ред.) перебазують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі без винятку аеродроми Білорусі.

"Ми можемо їх (літаки, - ред.) знищувати тільки тоді, коли вони увійдуть в зону ураження нашої ППО. На сьогоднішній день ті засоби, які ми маємо, це С-300. Дальність ураження цього комплексу до 70 км. Зрозуміло, що ці комплекси стоять на території України і ясно, що не на самому кордоні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Ігнат заявив, що з початку широкомасштабної війни по позиціях ворога завдано 1700 авіаударів.

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