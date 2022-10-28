Вони мають замінити тих, що були мобілізовані на війну в Україну.

Влада шести російських регіонів допустила "трудову мобілізацію" студентів.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"В адміністраціях Калузької, Курганської, Курської, Ленінградської, Челябінської областей та Чукотського автономного округу розглядають можливість залучення студентів професійних техучилищ на місця співробітників підприємств, які були призвані в рамках часткової мобілізації", зазначається в повідомленні.

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Мобілізація в РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

20 жовтня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

20 жовтня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях і вони оснащені засобами захисту, шоломами радянського зразка та зброєю низької якості.

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