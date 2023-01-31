Фінансування ПВК "кухаря Путіна" опинилося під загрозою.

У ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина з'явилися тривожні хвилювання через те, що за його найманців у Сирії та Африці візьмуться американці.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, американці можуть "віджати" у "Вагнера" основні об'єкти, з яких фінансується ПВК Пригожина.

"Обговорюється, що за "Вагнер" можуть серйозно взятися американці в Африці та Сирії. Якщо так станеться, то є ризик, що відіжмуть головні об'єкти, які там зараз під охороною музикантів і з яких йде фінансування. Нехай це сильно ніколи не обговорювалося вголос, але вважалося , що з тих об'єктів оркестр ("Вагнер" - УНІАН) і живе.Ось тут і може знадобитися величезний обсяг коштів, щоб перекрити витрати. І не факт, що їх дадуть", - каже джерело.

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За даними співрозмовника проекту, раніше ПВК Пригожина нехтувала волонтеркою, адже її забезпечували всім необхідним. "Вагнерівців" вважали головною військовою силою країни, а Пригожина - головною дійовою особою, після Путіна, звісно. Зараз "Вагнер" реально думає над тим, щоб просити волонтерку.

США проти "Вагнера"

Американський уряд офіційно визнав пригожинську "групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і запровадив санкції проти неї і пов'язаних з нею осіб і компаній. В Держдепі заявляли, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер". Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле пояснив, що Штати не будуть просто спостерігати за спробами організації вербувати до своїх лав найманців з усіх куточків світу.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, це рішення значно ускладнить для "групи Вагнера" її діяльність за межами Росії та підконтрольних їй окупованих територій України.

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