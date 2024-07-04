Один працівник АТ "Укргазвидобування" загинув, ще троє отримали поранення.

Внаслідок учорашньої повітряної атаки росіян на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру, є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Учора, 3 липня 2024 року, Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ "Укргазвидобування". Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначено, що пораненим надається необхідна медична допомога.

"Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби", - повідомили в Міненерго.

Атака РФ на Полтавщину - останні новини

Як повідомляв УНІАН, це вже другий удар по важливих інфраструктурних об’єктах Полтавщини цього місяця. Так, 1 липня російські терористи завдали удару по українському аеродрому Миргород. Цю атаку прокоментував колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і підтвердив, що удар дійсно був і Україна має певні втрати.

Крім того, видання Forbes повідомило, що ворожий "Іскандер" також пошкодив бойовий гелікоптер української армії Мі-24, який був розташований на аеродромі в Полтаві за 150 кілометрів від лінії фронту. Видання зазначає, що в українців не вистачає протиповітряної оборони, щоб захистити свої найбільш вразливі бази.

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