В одному з випадків снаряд прилетів прямо в оселю.

Внаслідок атаки російської артилерії у селі Зміївка Бериславського району загинуло подружжя. Як повідомляє Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі, снаряд поцілив прямо в будівлю.

"Через російський обстріл загинуло подружжя: чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей.

Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - заявили в Херсонській ОДА.

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Згодом стало відомо, що російська атака також забрала життя 70-річної мешканки Херсона. Снаряд влучив на пішохідній вулиці поруч з місцем, де проходила літня жінка.

Як повідомляють очевидці, було кілька прильотів. Також постраждали будинки і магазини – там повибивало скло. Люди встигли сховатися в середину, щоб не постраждати від уламків.

Ситуація на Херсонщині: крайні новини з регіону

На Херсонщині ворог створює кадетські класи з посиленою військовою підготовкою.

Росіяни застосовують репресивну політику щодо жителів Херсонської області.

Генштаб повідомив, що загарбники на окупованих територіях відбирають житло у місцевих мешканців.

13 лютого на Херсонщині теж відбулося кілька обстрілів: в області та в обласному центрі.

Нещодавно на Херсонщину завезли дві сотні росгвардійців, щоб придушити бунт окупантів.

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