Внаслідок атаки російської артилерії у селі Зміївка Бериславського району загинуло подружжя. Як повідомляє Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі, снаряд поцілив прямо в будівлю.
"Через російський обстріл загинуло подружжя: чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей.
Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - заявили в Херсонській ОДА.
Згодом стало відомо, що російська атака також забрала життя 70-річної мешканки Херсона. Снаряд влучив на пішохідній вулиці поруч з місцем, де проходила літня жінка.
Як повідомляють очевидці, було кілька прильотів. Також постраждали будинки і магазини – там повибивало скло. Люди встигли сховатися в середину, щоб не постраждати від уламків.
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