Внаслідок нічних ворожих обстрілів Дніпропетровщини поранено жінку.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка. У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - повідомив він.
За його словами, у Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені.
У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих.
Нагадаємо, за останніми даними, російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет.