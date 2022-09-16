По Нікополю російські окупанти випустили понад 40 снарядів.

Внаслідок нічних ворожих обстрілів Дніпропетровщини поранено жінку.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка. У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - повідомив він.

Відео дня

За його словами, у Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені.

У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих.

Нагадаємо, за останніми даними, російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: