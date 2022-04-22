Пошкоджено високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Внаслідок обстрілів російських військових перебито високовольтну лінію, знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька", - зазначив він.

За словами Гайдая, зараз на місці події працює аварійна бригада.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники знищили всі продовольчі склади у Сєвєродонецьку. Тепер люди можуть отримати необхідні продукти виключно із гуманітарних вантажів.