Внаслідок обстрілів російських військових перебито високовольтну лінію, знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
"Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька", - зазначив він.
За словами Гайдая, зараз на місці події працює аварійна бригада.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники знищили всі продовольчі склади у Сєвєродонецьку. Тепер люди можуть отримати необхідні продукти виключно із гуманітарних вантажів.