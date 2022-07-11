Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами смт. Золочів Харківської області загинули двоє осіб.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 11 липня військові країни-агресора обстріляли смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних мешканців", - мовиться в дописі.

Також пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області.

Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Виникло кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава і очерет. У Богодухівському районі госпіталізували 41-річного чоловіка.

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