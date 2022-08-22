Попередньо, постраждалих немає.

Вночі ворог знову обстріляв Миколаїв.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв та Харків. На момент обстрілів в обидвох містах лунав сигнал повітряної тривоги. У Миколаєві вибух прогримів майже відразу після оголошення тривоги. За свідченнями очевидців, він був потужним.

Одна з камер відеонагляду зафіксувала момент "прильоту" по місту. На кадрах видно яскравий спалах та чутно вибух.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу російськими окупантами Зеленодольської територіальної громади на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей.

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