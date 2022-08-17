Вранці повідомляли про трьох поранених.

Росія у ніч на 17 серпня завдала ракетних ударів по Одеській області літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском Х-22.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ОК "Південь" у Facebook.

Повідомляється вже про чотирьох поранених серед цивільних. Їм надали медичну допомогу. Пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано.

Як писав УНІАН, сьогодні вночі в Одеській області пролунали вибухи. За інформацією ОВА, окупанти влучили кількома ракетами у базу відпочинку в області, пошкоджено приватні будинки.

У середу вранці інформували про трьох поранених.

Війна в Україні: актуальні дані

Російська війська зосередились на захопленні Донбасу. На Краматорському та Авдіївському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, а ось на Слов’янському – відступив.

Наступи противника відбиті біля Спірного, Залізного, Шумів і Зайцевого. В районі Соледара і Бахмутського бойові дії тривають.

Також бої тривають на Харківському напрямку.

З території Білорусі російський Су-34 16 серпня завдав авіаудару по військовому аеродромі під Житомиром. Особовий склад встиг укритись.

Не припиняються ракетні удари по Одеській області, а також обстріли зі ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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