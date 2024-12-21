Він зазначив, що цього тижня під ударами російських терористів опинилася низка українських міст.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що вночі російські загарбники застосували понад 110 ударних дронів проти українців.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини", - перерахував президент.

Також, як повідомив глава держави, понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня.

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"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - заявив Зеленський.

Атаки дронів на Україну

Ввечері 20 грудня російські окупанти атакували ударним БПЛА дев'ятиповерхівку в Салтівському районі Харкова.

Російські війська 20 грудня атакували Київ балістичними ракетами з ОТРК "Искандер" та/або північнокорейськими KN-23. Тоді ж ворог піднімав у повітря МіГ-31К, які є носіями Х-47 "Кинжал", але вони не здійснили пуски.

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