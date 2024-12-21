Президент Володимир Зеленський наголошує, що вночі російські загарбники застосували понад 110 ударних дронів проти українців.
Про це глава держави повідомив у Telegram. "Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини", - перерахував президент.
Також, як повідомив глава держави, понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня.
"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - заявив Зеленський.
Атаки дронів на Україну
Ввечері 20 грудня російські окупанти атакували ударним БПЛА дев'ятиповерхівку в Салтівському районі Харкова.
Російські війська 20 грудня атакували Київ балістичними ракетами з ОТРК "Искандер" та/або північнокорейськими KN-23. Тоді ж ворог піднімав у повітря МіГ-31К, які є носіями Х-47 "Кинжал", але вони не здійснили пуски.