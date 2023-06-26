"Дикий" розповів, що нікого не вдалося взяти в полон, хоч на відео видно, що ворогу пропонувалося вийти з піднятими руками, щоб залишитися живими.

Під час ближнього бою у ворожих окопах окупанти були знищені, жодного полоненого не вдалося взяти.

Про це розповів оператор 73-го морського центру спеціального призначення, воїн із позивним "Дикий" інтерв’ю, яке оприлюднили ССО. Він зазначив, що група, в складі якої він був, повинна була штурмувати позицію ворога, зачистити окопи і завести піхоту, яка б закріпилась і тримала оборону.

За його словами, вони дуже повільно підбирались до посадки, а в місцях, де не було дерев повзли з гранатометами та іншою зброєю. Все це тривало близько години.

Відео дня

"Дикий" розповів, що спочатку в окопи наші бійці закинули чотири гранати, а потім зайшли в них і прострілювали. Він особисто знищив чотирьох окупантів, зазначивши, що кров і мозок одного з них залишились у нього на взутті.

Він розповів, що в бою було поранено одного нашого військового, але його відразу ж евакуювали і з ним все добре. Сам він також отримав контузію.

"Дикий" зазначив, що всі російські коментарі про розстріл беззбройних окупантів, не відповідає дійсності. На відео видно, що ворог був озброєний.

"Дикий" повідомив, що окопи ворогів були добротними. "Зарились вони дуже добре, була глибина окопу 2 метри. Плюс бруси десь 50 см. Доволі глибокі, хороші окопи, які нас надалі рятували від їх танкового обстрілу", - розповів він.

"Дикий" зазначив, що нікого не вдалося взяти в полон, хоч на відео видно, що ворогу пропонувалося вийти з піднятими руками, щоб залишитися живими.

Ближній бій з окупантами

19 червня Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ повідомили, що воїни ССО України з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька. Деякі солдати противника намагалися чинити опір. Відео цього бою було знято "Диким".

Вас також можуть зацікавити новини: