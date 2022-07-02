Ліквідовано десятки російських загарбників та артилерійські установки.

Бійці спецпідрозділу Kraken результативно вдарили по штабу збройних сил РФ у Харківській області.

Відео атаки з'явилося у Facebook підрозділу.

З повітря вдалося зафіксувати одразу кілька операцій "Кракена". Серед результатів — знищення штабу російських військ в одному із захоплених населених пунктів. Окупанти розташувалися у кількаповерховому маєтку, але не змогли сховатися від українських "пташок".

Як зазначають воїни, вдалося ліквідувати кілька десятків військових та артилерію противника.

"На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні", - зазначили воїни.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники знищили черговий склад з боєприпасами окупантів на Донбасі. В результаті удару стався вибух величезної сили, тому, найімовірніше, в сховищі знаходилося багато снарядів.

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