За неперевіреною інформацією, удар по сховищу завдали в Попасній.

Українські захисники знищили черговий склад з боєприпасами окупантів на Донбасі. В результаті удару стався вибух величезної сили, тому, найімовірніше, в сховищі знаходилося багато снарядів.

Відео опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. А оригінальний ролик виклав на особистому акаунті користувач Twitter під псевдонімом nevedimka123. Судячи з профілю, це один з українських бійців. За його даними, склад з боєприпасами, який знищили ЗСУ, знаходився в Попасній.

На відео спочатку показується, як в області удару з'явився невеликий стовп диму. А через десять секунд сталася колосальна детонація боєприпасів. Після вибуху утворилися величезні хмари пилу і диму, які піднялися на десятки метрів вгору. Українські солдати за кадром припустили, що від такої детонації могло знести добру частину міста.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів ЗСУ регулярно завдають ударів по ворожих складах з боєприпасами. Наприклад, 30 червня за допомогою безпілотника "Валькірія" вдалося підірвати сховище снарядів для РСЗВ "Ураган". А 2 липня Повітряні сили парними авіанальотами відпрацювали по складах і скупченню ворога в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного і Давидова Броду.

Війна Російської Федерації проти України

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