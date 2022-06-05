Солдати точними влученнями перетворили скупчення техніки на металобрухт.

Бійці з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили кілька танків і БТР окупантів. Удари наносилися з протитанкового зенітно-ракетного комплексу "Стугна-П" українського виробництва.

Відео з обстрілом ворожої техніки опублікував прес-центр 30 бригади на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Танки і БТР противника знаходилися на пагорбі, коли їх помітили. Перший удар здійснили по танку, який встиг наполовину сховатися з поля зору. Після попадання він загорівся, але продовжував рухатися ще деякий час.

Потім бійці підпалили БТР, а в кінці завдали удару по ще одному танку. Оператор "Стугни-П" направив снаряд в задню частину техніки. Завдяки закадровим коментарям військових можна дізнатися, як вони наводяться на цілі, і почути щирі емоції радості від влучних ударів по російським окупантам.

Нагадаємо, протягом всієї повномасштабної війни з РФ українські захисники успішно використовують ПТРК "Стугна-П". Два дні тому з його допомогою морпіхи з 36-ї бригади підірвали ворожий танк. А 1 травня на Луганщині "Стугну-П" використали, щоб знищити рухому БРДМ-2.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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