За його словами, таким чином європейці хочуть "заткнути йому рота".

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов образився на європейців, які "віджали" його майно в Італії.

Свіжою порцією образ рупор Кремля "вибухнув" в ефірі своєї програми. Він назвав європейців "нацистськими наволочами", які залишили "таких євреїв, як він, без майна".

"В мене нема питань до цих нацистських наволочей. Вони - нацисти. Спочатку вони позбавляють таких євреїв, як я, власності в Італії. Нам, євреям, не звикати, коли європейські нацисти позбавляють нас власності. Вони намагаються заткнути нам рот. Нам не звикати", - заявив розлючений Соловйов.

Відео дня

Італійське майно Соловйова

Попри те, що пропагандист Соловйов присягаєтья у любові Росії та режиму Путіна, він залюбки подорожував "нацистською" Європою й навіть купив собі нерухомість в Італії.

У 2017 році ЗМІ з'ясували, що Соловйов купив свою першу італійську віллу на озері Комо.

Мальовнича місцевість так сподобалася Соловйову, що невдовзі він купив поруч ще одну нерухомість. Зокрема, чотири роки тому керівник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний виявив у російського телеведучого Володимира Соловйова віллу на озері Комо в Італії. Вілла пропагандиста розташована в місті Менаджо, її вартість становить понад €1 млн.

У квітні минулого року на тлі війни в Україні в італійському Менаджо на озері Комо невідомі підпалили віллу Соловйова, а стіни обписали антивоєнними гаслами. Згодом пропагандисту заборонили в'їзд в Італію, а майно заарештували в рамках санкцій проти нього.

Вас також можуть зацікавити новини: