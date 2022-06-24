З вівторка евакуація громадян звідти неможлива через постійні обстріли росіянами шляхів.

Російські війська з обох сторін зайшли в село Гірське Луганської області. Напередодні ворог зайняв сусідню Миколаївку.

Про це в ефірі Еспресо повідомив керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко.

За його словами, на околицях станом на ранок тривали локальні бої ЗСУ.

"Незважаючи на те, що в районі Золотого був дуже міцний і надійний укріпрайон, прорив був здійснений з напрямку Горіхове-Тошківка. Зайшли з двох сторін. Одна вийшла на тил - Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, а інша частина направилась у напрямку Золотого", - пояснив чиновник.

За даними місцевої влади, на території громади перебувають майже 4 тисячі місцевих мешканців. З вівторка евакуація звідти неможлива через постійні обстріли росіянами шляхів.

Немає ні води, ні газу, ні електрики. Околиці громади повністю зруйновані.

Росіяни хочуть взяти українських бійців у "котел" в Золотому

23 червня військовий експерт Олег Жданов в ефірі українського телебачення заявив, що у разі загрози оточення ЗСУ можуть залишити позиції у Золотому і відступити.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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