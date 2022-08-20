Українська ППО знищила всі ракети, які російські загарбники скерували на область.

Російські загарбники завдали ракетних ударів по території України зранку 20-го серпня. Смертоносні снаряди агресор скерував на Дніпропетровську область

На щастя, всі снаряди збили наші сили ППО, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область – написав Резніченко.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що війська ППО застосували лише 4 ракети комплексу С300.

Росія утримує два носії "Калібрів" у Чорному морі

Як інформує ВМС України, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. У Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Як повідомляв УНІАН, Повітряні Сили України протягом доби 19 серпня знищили три ворожі безпілотники на південно-східному напрямку.

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