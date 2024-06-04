Унаслідок ворожих ударів по Харкову в обласному центрі не лишилося потужностей для генерації електроенергії, повідомив депутат Харківської обласної ради.

Триває війна в Україні, і російські окупанти вже протягом двох діб не б'ють по Харкову ракетами С-300.

Про це розповів в ефірі "Київ 24" депутат Харківської облради Олександр Скорик. "Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили нам бити по території наших сусідів. І наші славетні ЗСУ просто знищили їхні деякі установки. То ж ми вже дві доби спимо спокійно, наші тривоги пов'язані лише з КАБами та вильотами авіації на ділянках, які знаходиться на прикордонні", - сказав Скорик.

Він також повідомив, що внаслідок ударів Росії по Харкову в місті не залишилося потужностей для генерації електроенергії. "У нас знищена Зміївська ТЕЦ, знищена ТЕЦ 5, ТЕЦ 3 і взагалі все, що могло б генерувати енергію, яка необхідна для вирівнювання балансу. На сьогодні ситуація критична, і я навіть не знаю, як ми будемо входити в опалювальний сезон. Наприклад, від ТЕЦ 5, яка повністю знищена, опалювалася західна частина міста, велика кількість будинків. Відновити її майже неможливо, і постає питання, як опалювати будинки", - додав депутат.

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Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що Сили оборони 1-2 червня вдарили по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області РФ із застосуванням РСЗВ HIMARS.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, подібних ударів ставатиме тільки більше, оскільки місця розташування комплексів С-300 і С-400 на території Бєлгородської області - це одна з пріоритетних цілей для захисників нашої держави.

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