Президенти України і Франції обговорили необхідність надання допомоги людям у заблокованому Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Франція надасть технічну і експертну підтримку розслідуванню злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, в розмові з президентом Франції Емануелем Макроном вони говорили про гуманітарну ситуацію у тимчасово окупованих районах України. Зокрема, про те, як можна зараз допомогти людям у заблокованому Маріуполі.

"Також домовились, що Франція надасть необхідну технічну, експертну підтримку розслідуванню злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - наголосив Зеленський.

"Бучанська різня": що відомо

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.

Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.

Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.

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