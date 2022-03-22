Сьогодні близько 6:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, є постраждалі.
Про це у Facebook повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що на Донеччині ворог, як і вчора, вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 ("порушення законів і звичаїв війни") та ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканість України") Кримінального кодексу.
В оперативному зведенні поліції Донецької області зазначається, що за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів.
"Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема - діти", - сказано в повідомленні .
Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине.