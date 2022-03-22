Наразі їх кількість встановлюється.

Російські окупаційні сили обстріляли магазин у Сєвєродонецьку Луганської області, є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у соціальній мережі Facebook.

"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється", – заявив Гайдай.

"Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…", – додав він.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, путінська орда навмисно знищує оптові склади з харчовими продуктами. Їм вдалося завдати збитки місцевому бізнесу, але влада запевнила, що жителі міста будуть з їжею, адже постачання налагоджене.

Загалом за минулу добу на Луганщині через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – два багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

А тим часом втрата російських окупаційних сил у живій силі за час війни вже становлять близько 15,3 тис. осіб. Також з 24 лютого українськими військовими збито 99 літаків і 123 вертольоти.

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