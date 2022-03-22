У Харківській області біля міста Ізюм Збройні сили України розбили колону окупантів, а біля смт Нова Водолага – збили крилату ракету.
Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
"Серед чергових перемог Збройних сил України – трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, залишивши техніку", - заявив Синєгубов.
Також він додав, що сьогодні біля 5 ранку мобільні підрозділи ЗСУ в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів.
Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже четвертий тиждень.
Після невдачі з бліцкригом Києва окупанти зосередилися на бомбардуванні українських міст і терорі мирних мешканців.
З початку вторгнення Збройні сили знищили понад 15 тисяч окупантів і сотні одиниць бойової ворожої техніки.
За попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.