Російські окупанти втекли з поля бою біля Ізюму і залишили техніку.

У Харківській області біля міста Ізюм Збройні сили України розбили колону окупантів, а біля смт Нова Водолага – збили крилату ракету.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Серед чергових перемог Збройних сил України – трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, залишивши техніку", - заявив Синєгубов.

Також він додав, що сьогодні біля 5 ранку мобільні підрозділи ЗСУ в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже четвертий тиждень.

Після невдачі з бліцкригом Києва окупанти зосередилися на бомбардуванні українських міст і терорі мирних мешканців.

З початку вторгнення Збройні сили знищили понад 15 тисяч окупантів і сотні одиниць бойової ворожої техніки.

За попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

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