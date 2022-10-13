Вступ у повномасштабну війну став би катастрофою для його режиму.

Російський диктатор Путін хоче втягнути Білорусь у повномасштабну війну, проте Олександр Лукашенко поки "відкупається" від нього поставками техніки і боєприпасів.

Про це розповів представник прес-служби ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

"Путін продовжує намагатися втягнути Лукашенка і Білорусь в повномасштабну війну, а саме в наземну операцію. Поки Лукашенко намагається цього уникнути і відкупитися розміщенням дронів, передачею танків, техніки, боєкомплектів. Це те, що зараз відбувається. Ми бачимо ешелони техніки, які йдуть з Білорусі для поповнення російської армії", - розповів він.

На думку Юсова, це говорить про те, що у армії багато техніки, але її якість залишає бажати кращого.

На даний момент ГУР не бачить ознак підготовки наземної операції з боку Білорусі.

"Якщо вони з'являться, то Україна буде про це знати і союзники будуть про це знати. Такий сценарій також опрацьовується і Україна до нього готова. І наші сили оборони до нього готові", - додав він.

Юсов зазначив, що прийняття подібного рішення стало б катастрофою для режиму Лукашенка.

"Я думаю, що він це розуміє і буде до останнього намагатися уникнути участі в наземній операції", - сказав він.

Можливість нападу з боку Білорусі

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

6 жовтня Лукашенко заявив, що вони готові разом з Росією "захищати ""союзну державу". Того ж дня війська РФ вперше з кінця серпня вдарили по містах України з повітряного простору Білорусі.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія може використовувати додаткові сили в Білорусі, щоб зафіксувати ЗСУ під Києвом.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наші військові готуються до можливого нападу армії РФ через Житомирську, Рівненську та Волинську області.

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