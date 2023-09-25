Також повідомляється про два ракетоносії у Чорному морі.

На херсонському напрямку українські захисники ліквідували 12 загарбників та знищили багато ворожої техніки.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, зокрема, знищено самохідну артилерійську установку "Мста-С", три гармати, зенітний ракетний комплекс "ОСА-АКМ", один БТР – 82А, дві одиниці автомобільної техніки. Також знищено розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" та човен.

Також повідомляється, що корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто в кількості 11 кораблів. З них 10 - в Чорному морі та один - в Азовському.

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"На бойовому чергуванні - надводний та підводний ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр", - розповіли військові.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати тактичною авіацією цивільне судноплавство в Чорному морі. Зокрема, регулярно скидає керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний.

Крім того, йдеться, що за минулу добу по Херсонському та Бериславському районах загарбники завдали 5 авіаційних ударів із застосуванням 27 керованих авіабомб у райони населених пунктів Миколаївка, Львове, Ольгівка, Берислав, Херсон, Одрадокам’янка. Загинула цивільна людина, троє отримали поранення, пошкоджено три приватні будинки, будівлю церкви, дитячого садка та підприємств.

Також уточнюється, що ворожою артилерією здійснено 79 обстрілів з використанням близько 490 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів Херсонської області та 1 по Очакову на Миколаївщині. Внаслідок загинула людина, 8 цивільних поранено, пошкоджено багатоквартирний та сім приватних будинків, будівлю ліцею.

Наслідки обстрілів Херсонщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Херсощині через страшні обстріли загинуло двоє цивільних та понад десять людей отримали поранення.

Зокрема, загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі, територію та споруди заводів у Херсоні. Вже сьогодні окупанти знов завдали ударів по Херсону, де пошкоджено навчальний заклад. Також російська армія вранці вдарила з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове.

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