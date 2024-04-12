Також ЗСУ знищили ворожі танки, артилерію, бронемашини та іншу техніку.

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати ще 840 загарбників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати армії РФ станом на 12 квітня склали:

особового складу - близько 451 730 (+840) осіб,

танків - 7 146 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин - 13 698 (+19) одиниць,

артилерійських систем - 11 486 (+34) одиниць,

РСЗВ - 1042 (+2) одиниці,

засоби ППО - 755 (+1) одиниць,

літаків - 347 (+0) одиниць,

гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9 161 (+57) одиниць,

крилаті ракети - 2087 (+18) одиниць,

кораблі /катери - 26 (+0) одиниць,

підводні човни - 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 339 (+41) одиниця,

спеціальна техніка - 1888 (+6).

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на окупованій території Херсонської області росіяни мінують аграрні поля. Такими діями Росія намагається втримати захоплені території. У Центрі національного спротиву закликали місцевих жителів регіону бути обережними та повідомляти про місцезнаходження ворога, аби допомогти ЗСУ.

Відео дня

Також повідомлялось, що в ніч проти 12 квітня російські окупанти вчергове кількома хвилями безпілотників завдали ударів по території України. Ціллю ворожої армії була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Військові розповіли, скільки БпЛА вдалось збити цієї ночі.

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