З кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає все більше.

У Російській Федерації за насильницькі злочини засуджено майже дві сотні учасників війни проти України.

За даними "Нова газета Європа", щонайменше 192 окупанти засуджені за насильницькі злочини, які вчинили після повернення додому. Зокрема, 49 справ було порушено за статтею "Вбивство", 143 фігуранти проходили як обвинувачені у справах про заподіяння шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості, з них 26 - завершилися смертю потерпілого. Серед тих, хто скоїв злочини проти життя і здоров'я, судимість має кожен шостий військовий РФ.

Як зазначає видання, з кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає все більше. За 2023 рік їхня кількість збільшилася в 13 разів, у перші шість місяців минулого року учасники так званої СВО встановили рекорд із насильницьких злочинів сексуального характеру.

Відео дня

"25 лютого в якутському селищі 35-річний ветеран "СВО" зарубав сокирою переможницю конкурсу "Кращий учитель Росії". Через місяць інший військовий зґвалтував 9-річну школярку з Кургану... За вбивство шістьох жителів карельського села затримали 37-річного вагнерівця, а в жовтні справу порушили на ще одного найманця - він убив свою чотирирічну падчерку", - пише видання.

До грудня 2023 року жертвами колишніх військових стала 51 людина. При цьому, як зазначається, у розумінні російської влади найстрашніший злочин - самоволка.

"20 серпня дозвіл на двотижневий відпочинок отримав військовослужбовець Данило Золотухін. Він приїхав із Волновахи до Чити провідати бабусю і не повернувся на фронт. Минуло десять днів після закінчення відпустки, коли Данила затримав співробітник військової комендатури", - йдеться в публікації.

У суді Золотухін пояснив, що не встиг оформити опікунство, а також був змушений доглядати за хворою бабусею. Він отримав реальний термін - "з метою відновлення соціальної справедливості" суддя призначила окупанту один рік колонії.

"Самовілька - найпопулярніша стаття, за якою переслідують учасників війни. Від початку вторгнення суди винесли 1392 таких вироки. Більшість засуджених отримали реальні терміни. Ще 30 солдатів, хто вирішив скласти зброю, були засуджені за дезертирство. Ця стаття передбачає більш суворе покарання - до 15 років в'язниці", - пише "Новая газета Европа".

Один із дезертирів, Зоригто Арабжаєв із Бурятії, отримав повістку до військкомату в перші дні мобілізації. За чотири місяці на війні його дружина не раз погрожувала накласти на себе руки, якщо військовий не повернеться додому. Отримавши відпустку, Арабжаєв поїхав додому, де підробив свідоцтво про власну смерть і відправив його у військову поліцію. Незабаром фальсифікація розкрилася. Суд призначив Арабжаєву п'ять років колонії суворого режиму.

Окупанти повертаються додому:

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії від кримінальної відповідальності звільнили "вагнерівця", який жорстоко побив колишню дружину. У неї діагностували роздроблення лицьової частини черепа.

А в Липецьку найманець "Вагнера" побив свою дружину та її доньку під час відпустки. Чотирирічна дівчинка загинула.

Вас також можуть зацікавити новини: