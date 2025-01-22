Вони є легкою мішенню для українських безпілотників.

Поява російських штурмових груп, які складаються з солдатів на милицях, свідчить про те, що Москва витрачає людські ресурси швидше, ніж відновлює.

Як пише у своїй колонці для Forbes журналіст Девід Екс,командування 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ сформувало та відправило у бій штурмові групи, які складаються з піших поранених. Нещодавно у мережі опублікували відео з дрона, який зафіксував російських штурмовиків біля Покровська.

Більшість з них йшли атакувати позиції Збройних сил України на милицях, тому оператори безпілотних літальних апаратів доволі швидко ліквідували їх. Крім того, російський окупант зняв на телефон, як до подібного штурму готуються інші поранені солдати армії РФ:

Відео дня

"Те, що спочатку могло здатися аномалією - химерною втратою життів, можливо, за наказом одного жорстокого російського командира - тепер виглядає більш системним".

Оглядач зазначає, що поширення "миличних батальйонів" принаймні на одному з фронтів війни свідчить про величезну чисельність російських військ на полі бою. За його даними, мова йде про близько 600 тисяч солдатів, однак не всі вони дійсно можуть воювати.

Екс підкреслив, що російські втрати у техніці та розширення українського безпілотного корпусу змушують командування РФ берегти "нечисленні вцілілі сучасні танки і бойові машини", відправляючи в атаки піхоту. Крім того, розсереджені солдати є важчими цілями для українських дронів.

"Щоденні втрати росіян різко зросли, оскільки російська доктрина стала надавати перевагу піхоті, а не техніці. Атакуючи піхотою, а не транспортними засобами, Росія використовує свою перевагу - велику кількість живої сили - але ризикує розтринькати її заради відносно скромних територіальних здобутків".

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський розкрив втрати армії РФ у 2024 році. За його словами, загарбники втратили більше солдатів, ніж за попередні два роки.

Згідно з даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті близько 822 тисяч 30 своїх військовослужбовців.

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