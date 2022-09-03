Зокрема, безпілотники "Байрактар" в Україні знищили 8 ворожих танків, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Упродовж трьох діб парою безпілотників "Байрактар" знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 млн доларів.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав у Telegram.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од. танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ "Акація" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", – повідомив він.

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Також, за словами Залужного, пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП. "Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн", – додав він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну, обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти, і захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.

Армія України дає гідну відсіч ворогу. Наприкінці серпня на півдні нашої країни воїни розпочали контрнаступ.

Станом на 3 вересня на нашій землі вже знищено приблизно 49 050 окупантів та, зокрема, 2 034 ворожих танки.

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