Авіація України за добу завдала по супротивнику низку ударів.

Упродовж доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Також завдано три удари по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

За його даними, упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два склади боєприпасів супротивника.

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Генштаб ЗСУ повідомляв, що вороги зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Вже тривалий час йдуть жорстокі бої за Бахмут.

Радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович говорив, що у цьому місті для супротивників влаштовали пастку. Він підкреслив, що на Бахмутському напрямку захисники України упродовж дня "виводять із ладу, мабуть, батальйон (400-800 осіб)".

Варто зазначити, що станом на 18 грудня загальні втрати Росії в Україні становлять близько 98 тисяч 280 осіб.

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