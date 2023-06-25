Ворог, зокрема, втратив дві великокаліберні гармати типу "Гіацинт-Б".

У Херсонській області Сили оборони України "підкоротили" озброєння окупантів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація завдала два удари по секторах зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Зокрема, "передали привіт" загарбникам у Херсонському та Каховському районах.

"До того ж, ракетно-артилерійські підрозділи "додали вогню", - розповіли у командуванні. Унаслідок "відпрацювання" ліквідовані десять російських військових. Знищено дві великокаліберні гармати типу "Гіацинт-Б" та "Мста-Б". Крім того, ліквідовані чотири човни, які супротивник переобладнав для ведення диверсійної та розвідувальної діяльності.

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Також у "Півдні" зазначають, що наразі певним чином змінилася ситуація в Чорному морі: якщо вчора в акваторії чергували три ворожих ракетоносії, то наразі залишився один - підводний човен. На його борту чотири ракети "Калібр". Загалом, угрупування ворога складається з шести кораблів. Загроза ворожого удару по українській території залишається високою.

Вранці 25 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти обороняються на Херсонському та Запорізькому напрямках. Вже не раз повідомлялося, що ворог на півдні України зазнає дуже серйозних втрат.

Втрати росіян в Україні - сьогодні це варто знати

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника. Знищено один зенітно-ракетний комплекс та шість розвідувальних дронів. Також українські захисники, уразили зенітний ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях тощо.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ на 25 червня вже становлять приблизно 224 630 супротивників.

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