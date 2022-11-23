Влучним пострілом ПТРК наші протитанкісти перетворили "Тигра" окупантів на купу металобрухту.

В Луганській області українські військові з 45-ї артилерійської бригади знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" влучним пострілом із протитанкового ракетного комплексу.

Відео ліквідації ворожого ББМ опублікували на сторінці у Facebook бригади.

"У Сватівському районі Луганської області. Влучним пострілом ПТРК наші протитанкісти перетворили чергового самця окупантів на купу металобрухту", – прокоментували відео захисники.

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Війна в Україні: втрати росіян

Зазначимо, що російська армія продовжує зазнавати втрат на війні в Україні. За даними Генштабу ЗСУ станом на 23 листопада 2022 українські військові знищили 5832 бойові броньовані машини. Лише за останню добу росіяни втратили 5 ББМ.

Раніше захисник із 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського розказав про трофеї ЗСУ на фронті: серед них танки, БТРи та цілісінький "Тигр".

Зазначимо, що ББМ "Тигр" позиціонується російською армією як ефективна армійська машина для розвідки, патрулювання та супроводу колон.

Як повідомляла розвідка Британії, протягом останніх семи днів навколо Сватового тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Наголошується, що оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують стримуватися через гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.

Довідка УНІАН. 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву. Від створення тимчасово дислокується у Яворівському районі Львівської області.

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