Вперше Україна знищила дронами стільки окупантів, скільки Росії вдалося призвати за місяць

Головнокомандувач ЗСУ підтвердив втрату росіянами 33 тисяч солдатів протягом грудня 2025 року.

Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України у грудні 2025 року знешкодили стільки ж російських загарбників, скільки Росії вдалося призвати на військову службу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками зустрічі з командирами провідних підрозділів безпілотних систем Сил оборони України.

Як відзначив Сирський, минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки росія призвала за місяць:

Відео дня

"Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші".

За його словами, минулого року показники бойової роботи українських підрозділів безпілотних системстав здійснили великий ривок в напрямку зростання.

"Безпілотна складова у Збройних Силах України суттєво зросла. Не зупиняємося. На 2026 рік нами сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів безпілотних систем", - додав Сирський.

Спроможності російський загарбників і їх плани на 2026 рік

Сирський повідомив, що Росія також планує розвивати безпілотні системи: "Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тисяч військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис".

Як додав генерал, українській стороні відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких таких БпЛА щодоби.

Заходи України з протидії російським безпілотним військам

Сирський запевнив, що українська армія усвідомлює, з чим доведеться зіткнутися найближчим часом і що "слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем".

На його переконання, у сучасній війні це першочергова мета. Тому головнокомандувач поставив задачу "формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів".

За його словами, той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. "І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", - підкреслив Сирський.

Успіхи українських військових в грудні 2025 року

Генерал повідомив, що в грудні українськими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, а підрозділами наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис.

"Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть", - заявив Сирський.

Втрати окупантів - більше новин

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році українські захисники знищили понад 418 тисяч російських загарбників. Також було знищено 65 ворожих літаків та 17 гелікоптерів.

За оцінками аналітичного проєкту Oryx, у 2025 році Росія втратила на фронті близько 2,5 тисяч одиниць бронетехніки, які підтверджуються фото- та відеодоказами. У тому числі 640 основних бойових танків.

Вас також можуть зацікавити новини: