Аналітики підрахували, скільки танків і бронетехніки втратила РФ у 2025 році

Фактична кількість, ймовірно, значно вища.

За оцінками аналітичного проєкту Oryx, які підтверджуються фото- та відеодоказами, у 2025 році Росія втратила на фронті близько 2,5 тисяч одиниць бронетехніки - це значно менше, ніж за даними Генштабу ЗСУ.

Так, за даними, які опублікував аналітик Oryx Якуб Яновський у соцмережі Х, загалом росіяни втратили 2432 танки і бронемашини.

До цього числа входять 640 основних бойових танків, 551 броньована бойова машина (ББМ), 1099 бойових машин піхоти (БМП), 136 бронетранспортерів (БТР) і шість броньованих машин із протимінним захистом (БМПЗ).

Відео дня

Зазначається, що ці втрати були підтверджені фото- і відеодоказами, при цьому фактична кількість, ймовірно, значно вища.

Втрати РФ на фронті

Раніше у ЗСУ розкрили втрати росіян у живій силі та техніці у 2025 році. Так, за даними Генштабу окупанти втратили понад 418 тисяч убитими і пораненими. Також, за даними України, РФ втратила 1 816 танків і 3 806 бойових броньованих машин. Також знищено 65 літаків і 17 вертольотів та 1 підводний човен.

За даними Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень, втрати Росії 2024 року становили 1400 основних бойових танків (приблизно чотири танкові дивізії) і понад 3700 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) - загалом 5100 втрачених танків і бронетехніки.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони пошкодили або знищили понад 3000 російських танків і майже 9000 бронемашин у 2024 році.

Вас також можуть зацікавити новини: