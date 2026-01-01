За рік Сили оборони знищили 65 ворожих літаків та 17 гелікоптерів.

У 2025 році Сили оборони України знищили понад 418 тисяч російських загарбників.

Як ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Telegram, за 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці.

Зокрема, завдяки стійкості і злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік становили:

Відео дня

особовий склад – 418 170 убитими та пораненими;

танки – 1 816;

бойові броньовані машини – 3 806;

артилерійські системи – 14 146;

реактивні системи залпового вогню – 331;

засоби ППО – 234;

літаки – 65;

гелікоптери – 17;

БПЛА оперативного рівня – 77 322;

крилаті ракети – 1 133;

підводні човни – 1;

автотехніка – 39 743;

спецтехніка – 363.

"Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу", - наголошується у зведенні.

Втрати Росії у війні проти Україні

Як повідомляв УНІАН, російська повномасштабна війна проти України триває. Російські окупанти відмовляються йти на конструктивні і серйозні переговори. Загарбники штурмують практично вздовж протяжності усієї лінії фронту. За даними моніторингового проєкту DeepState, у грудні 2025 року окупанти захопили 445 кв. км території України.

При цьому співвідношення втрат Сил оборони України і російських окупантів дуже разюча. Лише на Добропільському напрямку співвідношення втрат сягнуло абсурдної позначки 15:1 на користь Сил оборони.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зазначив, що нині загальна чисельність загарбницьких військ Росії у війні проти України становить 710-711 тисяч осіб. Водночас росіянам не вдається значно збільшити чисельність армії через постійні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: