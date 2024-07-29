ЗСУ знищують противника на фронті / фото 95 окрема десантно-штурмова бригада

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 576 тис. осіб.

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 310 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також уражено чимало ворожої техніки ворога. Зокрема:

  • танків ‒ 8 тис. 356 одиниць, за минулу добу (+12);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 тис. 103 (+8) од;
  • артилерійських систем –  16 тис. 10 (+74) од;
  • РСЗВ – 1 тис. 129 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од;
  • літаків – 363 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис. 805 (+39);
  • крилаті ракети ‒ 2 тис. 406 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од;
  • спеціальна техніка ‒ 2 тис. 690 (+19).
ЗСУ 'відмінусували' вже 576 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Крім того, як підкреслили в генштабі, в ніч на 29 липня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – ТОТ Криму. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відео дня

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомлення.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в  ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.  Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. 

Крім того, минулого тижня в результаті операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226.

Вас також можуть зацікавити новини: