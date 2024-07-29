ЗСУ 'відмінусували' вже 576 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Також вночі результаті протиповітряного бою збито ворожу керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136".

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 576 тис. осіб.

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 310 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також уражено чимало ворожої техніки ворога. Зокрема:

танків ‒ 8 тис. 356 одиниць, за минулу добу (+12);

бойових броньованих машин ‒ 16 тис. 103 (+8) од;

артилерійських систем – 16 тис. 10 (+74) од;

РСЗВ – 1 тис. 129 (+2) од;

засоби ППО ‒ 906 (+0) од;

літаків – 363 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис. 805 (+39);

крилаті ракети ‒ 2 тис. 406 (+1);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од;

спеціальна техніка ‒ 2 тис. 690 (+19).

Крім того, як підкреслили в генштабі, в ніч на 29 липня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – ТОТ Криму. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відео дня

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомлення.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Крім того, минулого тижня в результаті операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226.

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