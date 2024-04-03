Зафіксовано найвищий показник за один місяць.

Минулого місяця українські захисники знищили рекордну кількість російських артилерійських систем - 976 одиниць.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони України. "У березні 2024 року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем. Це - найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", - зазначили вони.

Згідно з опублікованим графіком, у січні цього року українські воїни знищили 746 таких систем, а у лютому - 878. Попередній рекорд зафіксували у вересні минулого року, коли Сили оборони знищили 947 артилерійських систем.

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Втрати Росії у війні: останні новини

Вчора у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія Російської Федерації вже втратила близько 443 660 солдатів.

Загалом за цей час було ліквідовано понад 11 тисяч артилерійських систем РФ, більш ніж 7 тисяч танків та 744 засоби протиповітряної оборони.

Також раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив про інший рекорд Сил оборони України - лише у березні вони знищили 1 546 одиниць російського автотранспорту.

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