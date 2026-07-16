Українські бійці розповіли, наскільки великий ризик того, що росіяни захоплять Запоріжжя

За словами військового, ситуація змінюється щотижня, але наразі фронт залишається стабільним.

У таємному місці в межах Запоріжжя, поблизу якого зараз посилилася загроза, солдати під командуванням свого командира з позивним "Клінтон" завантажують автомати в пікапи й їдуть до околиць міста. Про це пише видання WELT.

Зазначається, що блокпости починаються прямо за міськими воротами, захищені рибальськими сітками від атак безпілотників-камікадзе. На дорогах далі мало машин, більшість із них належать військовим.

Клінтон перебуває тут уже кілька місяців.

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За його словами, ситуація змінюється щотижня, але наразі фронт стабільний.

"Росіяни вважають, що будь-який клаптик землі, на який ступає один із їхніх солдатів, належить їм - навіть якщо це лише на кілька хвилин. Окремі загони іноді досягали позицій у тилу фронту, але ми знищували їх протягом кількох годин", - розповів він.

Важливо, що з інших позицій їм навіть вдавалося відтіснити окупантів. Однак поки що українцям теж не вдалося домогтися прориву. Наскільки далеко вони зможуть відтіснити росіян, залежить, за словами Клінтона, "від зброї, яка є в нашому розпорядженні". Він додав:

"Це війна технологій. Іноді нова технологія приносить нам користь, але через кілька місяців противник адаптується".

Зазначається, що наразі безпілотники середньої дальності, ймовірно, є найефективнішою зброєю українців. За допомогою цих літальних апаратів українці порушують російську логістику далеко за лінією фронту.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше ЗМІ зазначали, що на п'ятий рік повномасштабної війни РФ проти України дрони кардинально змінили її хід. Завдяки новим розробкам безпілотники пролітають дедалі більші відстані, через що розширюється "зона смерті" (kill zone).

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