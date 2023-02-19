Захисники України поцілили у батарею реактивних систем залпового вогню супротивника.

Українські воїни упродовж доби ліквідували, зокрема, російськи літак Су-25, безпілотник-камікадзе типу "Ланцет-3" та два дрони "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили ворожу батарею реактивних систем залпового вогню, поділився у неділю увечері, 19 лютого, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у Facebook.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари - по важливих об’єктах противника", - йдеться у повідомленні.

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Запеклі бої вже не один місяць тривають на Донбасі. Зокрема, росіяни намагаються захопити місто Бахмут Донецької області й зазнають величезних втрат.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 142 860 загарбників. Крім того, повідомлялося про знищення 298 літаків та 2 016 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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