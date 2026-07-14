Сирський сказав, скільки військових залишаються на передовій без ротації понад 200 днів

72% підрозділів уже проводять ротації на передовій за новими правилами.

В даний час на фронті є близько 20 військових, які залишаються на передовій без ротації понад 200 діб.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, є інформація про проведення 72% ротацій відповідно до наказу про забезпечення перебування військовий на бойових позиціях терміном не більше двох місяців.

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"Водночас є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни. І є по ЗСУ загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення", - сказав Сирський.

Він визнав, що подекуди для заміни військових на позиціях у "кілл-зоні" потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БПЛА, НРК, розвідки, під прикриттям негоди і темного часу доби.

Головнокомандувач підкреслив, що ключовий компонент цих операцій – небайдужість командира, а навченого особового складу для таких ротацій достатньо.

"Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті", - сказав головком.

Ротації на фронті

Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій.

Він зазначав, що командири повинні забезпечити умови для перебування військових на позиціях до 2 місяців із обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

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