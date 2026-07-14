Названо 10 популярних місць у Лондоні, яких уникають самі лондонці

Приблизно чверть лондонців жодного разу не відвідували знамените колесо огляду "Лондонське око".

Поки мільйони туристів мріють відвідати деякі популярні пам'ятки, місцеві жителі, навпаки, їх уникають.

Як пише Express з посиланням на свіже дослідження, середньостатистичний мешканець Лондона не відвідував щонайменше три з найвідоміших туристичних місць міста.

Згідно з опитуванням компанії City Cruises, понад чверть лондонців (27%) ніколи не відвідували знамените колесо огляду "Лондонське око", за ним йдуть хмарочоси "Скай Гарден" (24%) і "Шард" (23%), а також Лондонський Тауер (23%).

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Справа не у відсутності інтересу: 24% відкладають відвідування місцевих визначних пам'яток як мінімум протягом трьох років, а 4% – вже понад 10 років.

Головна проблема – натовпи: 58% зізнаються, що уникають найпопулярніших пам'яток через величезну кількість туристів.

"Лондон – одне з найвідвідуваніших міст світу, але наші дослідження показують, що місцевим жителям необхідно перейняти туристичний підхід до життя у власному місті. Можливо, ми всі схильні занурюватися в рутину, але іноді саме новий погляд на місто може відродити любов до дослідження рідного краю", – зазначив комерційний директор компанії City Cruises Ієн Хейлз.

10 пам'яток Лондона, які лондонці ніколи не відвідували

Лондонське око (27%) Скай-Гарден (24%) Шард (23%) Лондонський Тауер (23%) Морський музей "Катті-Сарк" (21%) Біг-Бен (20%) Тауерський міст (20%) Букінгемський палац (19%) Королівська обсерваторія Грінвіча (19%) Кенсінгтонський палац (18%)

Надмірний туризм у світі

Як раніше писав УНІАН.Туризм, відвідування деяких найпопулярніших туристичних локацій світу може бути просто нестерпним, особливо в пік сезону відпусток.

При цьому страждають від цього не тільки туристи, змушені переплачувати й годинами стояти в чергах, а й місцеві жителі, які відчувають на собі "всі принади" надмірного туризму – відсутність доступного житла, переповнений транспорт, затори на дорогах, завищені ціни, сміття на вулицях, шкода для екології та багато іншого.

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