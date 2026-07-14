Названо 10 популярних місць у Лондоні, яких уникають самі лондонці

Поки мільйони туристів мріють відвідати деякі популярні пам'ятки, місцеві жителі, навпаки, їх уникають.
Як пише Express з посиланням на свіже дослідження, середньостатистичний мешканець Лондона не відвідував щонайменше три з найвідоміших туристичних місць міста.
Згідно з опитуванням компанії City Cruises, понад чверть лондонців (27%) ніколи не відвідували знамените колесо огляду "Лондонське око", за ним йдуть хмарочоси "Скай Гарден" (24%) і "Шард" (23%), а також Лондонський Тауер (23%).
Справа не у відсутності інтересу: 24% відкладають відвідування місцевих визначних пам'яток як мінімум протягом трьох років, а 4% – вже понад 10 років.
Головна проблема – натовпи: 58% зізнаються, що уникають найпопулярніших пам'яток через величезну кількість туристів.
"Лондон – одне з найвідвідуваніших міст світу, але наші дослідження показують, що місцевим жителям необхідно перейняти туристичний підхід до життя у власному місті. Можливо, ми всі схильні занурюватися в рутину, але іноді саме новий погляд на місто може відродити любов до дослідження рідного краю", – зазначив комерційний директор компанії City Cruises Ієн Хейлз.
10 пам'яток Лондона, які лондонці ніколи не відвідували
- Лондонське око (27%)
- Скай-Гарден (24%)
- Шард (23%)
- Лондонський Тауер (23%)
- Морський музей "Катті-Сарк" (21%)
- Біг-Бен (20%)
- Тауерський міст (20%)
- Букінгемський палац (19%)
- Королівська обсерваторія Грінвіча (19%)
- Кенсінгтонський палац (18%)
Надмірний туризм у світі
Як раніше писав УНІАН.Туризм, відвідування деяких найпопулярніших туристичних локацій світу може бути просто нестерпним, особливо в пік сезону відпусток.
При цьому страждають від цього не тільки туристи, змушені переплачувати й годинами стояти в чергах, а й місцеві жителі, які відчувають на собі "всі принади" надмірного туризму – відсутність доступного житла, переповнений транспорт, затори на дорогах, завищені ціни, сміття на вулицях, шкода для екології та багато іншого.
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