Швидкого миру не буде: Туск оцінив, скільки ще щонайменше готовий воювати Путін

Польський прем'єр заявив, що всі очікують від Росії лише ескалації дій.

Близький мир в Україні дуже малоймовірний, Росія продовжить війну щонайменше до зими. Про це 14 липня у Парижі заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

Він розповів, що обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським.

"На цей момент видається малоймовірним, що найближчим часом буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна. Усі очікують ескалації дій від Росії в цей час, і цілком ймовірно, що Росія захоче продовжити цю війну принаймні до зими", – сказав Туск журналістам.

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Він розповів, що восени Польща проведе військові навчання з французькими та британськими військами, щоб вони могли бути готові забезпечити безпеку України та регіону після досягнення мирної угоди або припинення вогню.

"Це будуть навчання, які підготують усю коаліцію (охочих), що зібралася сьогодні в Парижі, до таких реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону", – додав він.

Путін не хоче миру

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ шукає нові способи ескалації. Оскільки окупанти зараз не мають просувань в Україні, до того ж вони зазнають величезних втрат на полі бою та економічних труднощів, то, на думку експертів видання Foreign Policy, росіяни можуть спробувати повернути собі ініціативу, вдаючись до деяких своїх найпровокаційніших тактик, зокрема саботажу в Європі та вторгнення безпілотників на територію НАТО.

Також військовий оглядач The Independent Роберт Фокс бачить ознаки того, що Путін не тільки не збирається зупиняти війну, а ще й готує удар по Європі. На його думку, російський диктатор вірить, що його перемога в Україні вже не за горами і до вересня бачить певне "вікно можливостей", щоб атакувати країни НАТО.

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