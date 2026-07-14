ЗСУ знайшли вразливе місце 'тіньового флоту' Росії: Мадяр пояснив, як це працює

Окупантам залишається транспортувати пальне дуже небезпечним суходолом.

В Азовському морі Сили оборони ЗС України полюють на невеликі судна "тіньового флоту" РФ, що транспортують пальне до величезних танкерів, які завантажуються на рейді у Чорному морі. Ураження малих танкерів, що виконують роль "верблюдів", призводить до паралічу фідерного флоту агресора - одиниць, які перевозять вантажі між портами. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Він зазначив, що вночі 14 липня СБС уразили ще 11 суден противника, загалом за 9 діб в Азовському морі у межах операції "МоЛоЧКа" українські військові "дотягнулися" до 116 одиниць, у тому числі до 5 танкерів, 5 суховантажів та буксиру.

"Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид", - наголосив командувач.

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Він додає: не всі розуміють, що відбувається навколо морського бою, звідки так багато різних суден, танкерів, яка їхня місія і навіщо СБС їх "гамселять, не топлячи, але перетворюють у дрейфуючі морем примари".

"Коротко поясню: параліч фідерного флоту РФ ("курʼєрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту, по суті унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз портової нафтоперевалки та "наливайок" РФ Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів", - зазначив Бровді.

Річ у тому, що великі танкери не проходять по осадці до відповідних нафтотерміналів, портів та вимушено завантажуються, перебуваючи у Чорному морі на рейді, - прямо з місткостей вищезазначених невеликих танкерів-курʼєрів. Кожен великий танкер приймає на борт об’єм нафтопродуктів, який міститься у 12-15 малих кур’єрських суднах, додав Мадяр.

"Також випалювання цих… верблюдів-танкерів і буксирів, що їх наполегливо таскають морем після ураження, обмежує постачання дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря", - пояснив військовий.

Таким чином, за його словами, окупантам залишається транспортувати пальне дуже небезпечним способом - автоцистернами та залізничними цистернами, які теж опиняються під вогневим контролем Сил оборони України.

Удари по "тіньовому флоту" Росії - що відомо

Як писав УНІАН, Сили безпілотних систем ЗСУ масово уражають в Азовському морі судна "тіньового флоту" РФ. Зокрема, вночі 7 липня було уражено 8 танкерів з паливом, які знаходяться під міжнародними санкціями. Судна були значно пошкоджені, зафіксовані пожежі.

Йшлося, що усі танкери - під міжнародними санкціями, їх дедвейт по 7000 тонн, довжина - 140 метрів, побудовані судна у 2006-2012 роках. Серед цілей - "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" тощо.

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