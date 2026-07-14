Не Греція і не Італія: названо прихований скарб Європи для літнього відпочинку

Місто вважається одним із найстаріших постійно населених у Європі, а його історичний центр внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тим, хто мріє про європейську відпустку, але не готовий переплачувати за відпочинок в Італії, Франції чи Греції, радять звернути увагу на болгарський Несебр.

Це стародавнє місто на узбережжі Чорного моря називають одним із найбільш недооцінених літніх напрямків Європи завдяки поєднанню багатої історії, мальовничих краєвидів та доступних цін, пише Traveloffpath.

Несебр розташований на невеликому острові, який з'єднаний з материком вузькою дамбою. Місто вважається одним із найстаріших постійно населених у Європі, а його історичний центр включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Заснований грецькими колоністами ще в VI столітті до нашої ери, Несебр зберіг сліди різних епох. Тут можна побачити давньогрецькі, римські, візантійські та болгарські пам’ятки архітектури, старовинні церкви, фортечні стіни та традиційні дерев’яні будинки з виступаючими верхніми поверхами.

Головною визначною пам'яткою міста вважаються прогулянки вузькими брукованими вуличками Старого міста. Туристи можуть відвідати церкву Христа Пантократора, церкву Святої Софії, а також оглянути збережені оборонні стіни та вежі, що оточують острів.

Окрім історичних пам’яток, Несебр приваблює відпочивальників пляжами. У самому Старому місті розташований невеликий пляж Буна, а за кілька хвилин ходьби – просторий Південний пляж із золотистим піском і спокійним морем.

Любителі активного нічного життя можуть вирушити на популярний курорт Сонячний Берег, який розташований усього за 5–10 хвилин їзди.

Ще однією перевагою болгарського курорту залишаються доступні ціни. Вартість проживання в гостьових будинках Старого міста починається приблизно від 45 доларів за ніч, а повноцінний обід із трьох страв із напоєм у місцевих ресторанах обійдеться в середньому в 35 доларів.

Мандрівникам також рекомендують скуштувати страви з чорноморської риби та традиційну болгарську кухню в сімейних тавернах, особливо ввечері, коли після від’їзду більшості туристів історичний центр стає тихим і особливо атмосферним у світлі вечірніх ліхтарів.

Завдяки поєднанню давньої історії, морських пейзажів, спокійної атмосфери та порівняно невисоких цін Несебр дедалі частіше називають одним із найкращих прихованих туристичних скарбів Європи для літнього відпочинку.

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Також було названо одне з найбільш недооцінених міст Європи. У цьому місті величезний водоспад розділяє його на дві частини, що саме по собі є захоплюючим видовищем, але насправді тут майже немає натовпів туристів.

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