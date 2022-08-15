Знищено ворожий танк та дві самохідні гармати "Піон", зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На півдні країни Збройні сили України сьогодні ліквідували 31 окупанта.

Про це повідомив в Facebook представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.

За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники атакували і військові, і цивільні об'єкти, було багнато жертв.

ЗСУ дають гідну відсіч ворогові. На нашій землі вже ліквідували 43 750 супротивників.

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