Зокрема, ворог втратив багатоцільовий тягач для артустановок, зазначили в ОК "Південь".

На півдні Сили оборони України знищили моторний човен для переміщення ворожої диверсійно-розвідувальної групи, безпілотник та тягач для артустановок.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". "Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами - демілітарізація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між островами", - йдеться у повідомленні.

Також знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.

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Також зазначається, що ворог не припиняє обстріли мирного населення правобережжя. "Хоча кількість ворожих атак зменшилась до 30 за добу, але застосування авіації із скиданням керованих авіабомб стає плановою тактикою. Надвечір пара винищувачів Су-35 атакувала двома такими снарядами Бериславський район", - повідомили у командуванні.

Зруйновано житлові та адміністративні будівлі, господарські споруди тощо.

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Вранці 29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни за минулу добу майже 60 разів атакували наших воїнів на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках і не досягли успіхів.

Вороги на нашій землі вже зазнали дуже серйозних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, ліквідовані приблизно 172 340 супротивників.

Пізніше у Військово-морських сила Збройних сил України повідомили, що 28 березня морпіхи ліквідували вісьмох загарбників та ворожий міномет.

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