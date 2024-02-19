За непідтвердженими відомостями, ліквідовано повітряну ціль.

У понеділок, 19 лютого, зявилася інформація, що під поки ще окупованим Маріуполем Донецької області втрати Росії в авіації зросли - нібито бачили, як падав борт, який палав.

У самому Маріуполі лунали вибухи, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram. "Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке… Який файний понеділок", - зазначив він.

Крім того, у маріупольських чатах у Telegram написали, що було збито повітряну ціль. Користувачі написали таке: "Літак збили, впав у море"; "Збили винищувач, ніби". Також з'явилася інформація, що впав літак Су.

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Пізніше Андрющенко написав, що повітряну ціль збили під час зворонього руху з тимчасово захопленого росіянами Донецька у напрямку російського міста Приморсько-Ахтарськ (Єйськ). "До того спостерігали захід літаків з Приморсько-Ахтарського напряму в бік Донецька", - додав він.

Триває повномасштабне протистояння в Україні з РФ - важливі новини про втрати ворога на 19 лютого

Росіяни у лютому втратили чимало літаків. Зокрема, 17 лютого стало відомо, що Збройні сили України ліквідували одразу три літаки російських загарбників - один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що пілот одного з підбитих літаків Су ворога під час падіння направив борт на територію села Дякове.

Варто зазначити, що загальні авіаційні втрати ворога на 19 лютого 2024 року серйозні - Росія вже втратила 336 літаків та 325 гелікоптерів.

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